На юго-востоке Москвы обнаружили труп

В квартире на улице 4-й квартал Капотни на юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины. Следователи СК начали доследственную проверку.

Как отмечают в столичном СКР, в квартире было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти – его зарезали ножом.

- Предварительно установлено, что телесные повреждения мужчине нанесла его сожительница, - уточняется в публикации.

Следователи и криминалист СК сейчас работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства ЧП и собирают улики. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.