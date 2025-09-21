В Таиланде нашли пропавшую россиянку

Пропавшую в Таиланде россиянку Эрику Владыко, оставившую маленькую дочь в гостинице, нашли живой в хостеле Бангкока. Об этом сообщает «Лента.ру».

© Соцсети

Эрика Владыко 13 сентября оставила четырехлетнюю спящую дочку одну в отеле и пропала. Ее розыск начала полиция.

Сегодня россиянку обнаружили в хостеле в Бангкоке. Сотрудники заведения узнали разыскиваемую 34-летнюю женщину и позвонили в российское консульство. Один из дипломатов поговорил с ней, но она не смогла объяснить свой поступок.

Оставленную девочку сотрудники отеля передали в детдом. Затем за ней приехали бабушка и дедушка.

Ранее местная полиция сообщала, что россиянку видели 16 -17 сентября в столичном районе Сукхумвит. Она попала на камеры видеонаблюдения и была в сопровождении мужчины европейской внешности.