Мужчина погиб при прыжке с парашютом

В подмосковном Серпухове у экс-спортсмена не раскрылись оба парашюта. 58-летний мужчина упал на землю и скончался до приезда скорой, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в субботу вечером, 20 сентября, на аэродроме скайцентра, где проводят обучение на лицензию AFF.

По данным канала, в молодости Павел занимался парашютным спортом, ему захотелось вспомнить позабытые острые ощущения.

Близкие погибшего заметили, что перед прыжком мужчина поссорился с супругой.

Ранее сообщалось, что в Коломне при выполнении прыжка погиб 46-летний КМС по парашютному спорту Дмитрий З.