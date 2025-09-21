Жена обвиненного в предательстве офицера Льва Ступникова может находиться в Забайкалье. Об этом сообщает в своем Telegram-канале RT.

«Жена предателя Ступникова, вероятно, находится в Забайкалье — городе Борзя», — говорится в сообщении.

По утверждению журналистов, женщина работает тренером в бассейне и живет одна. Кроме того, она работала наблюдателем на прошедших осенью выборах.

Как отмечает RT, Ступникова с будущей женой несколько раз видели соседи его тещи. Они рассказали, что мужчина приезжал к будущей жене и оставался у нее ночевать.

В возможном предательстве Ступникова уличили бойцы группы Аида спецназа «Ахмат». По их информации, боец мог связаться с украинскими кураторами, передавать данные о дислокации своего подразделения и контролировать удары реактивными ракетами по сослуживцам.