Экс-депутат Васильев признался во взятке и присвоении миллионов из бюджета

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, который проходит обвиняемым по делу о растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, признался в передаче крупной взятки бывшему заместителю губернатора региона Алексею Дедову. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источников, Васильев во время следственных действий рассказал, что лично передал Дедову 8 млн рублей, а также признался в присвоении еще 5 миллионов. Средства, по его словам, он обналичивал "для зарплат рабочим", но часть денег шла на личные траты и выплаты региональным чиновникам. Кроме того, Васильев в допросах уточнил, что встречался с Дедовым в начале 2023 года в администрации Курской области.

Там чиновник заявил, что знает о контрактах компаний "СИЭМИ" и "КТК Сервис" и потребовал 10% от их стоимости. По словам Васильева, Дедов ссылался на экс-губернатора Алексея Смирнова, утверждая, что без этих "отчислений" могут возникнуть проблемы с оформлением документов. Следствие располагает сведениями, что деньги передавали наличными в три этапа: сначала 2 миллиона рублей, затем дважды по 3 миллиона. До этого, как отмечали источники, Васильев обращался к Дедову за посредничеством в заключении контрактов, так как у него был конфликт с тогдашним гендиректором "Корпорации развития Курской области" Владимиром Лукиным. Однако наладить отношения через Дедова не удалось.

Позднее, по версии следствия, директор компании "КТК-Сервис" Андрей Воловиков сообщил Васильеву, что его фирма все же вошла в число подрядчиков благодаря рекомендациям руководителя регионального фонда капремонта Артура Иванова, у которого были рабочие контакты с заместителем Лукина Дмитрием Спиридоновым. Дедова и Смирнова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По решению Мещанского суда, экс-губернатор останется в СИЗО до 15 декабря, а его зам – до 16 декабря. По предварительным данным следствия, злоумышленники связаны с руководством АО "Корпорация развития Курской области". Оба бывших чиновника признали свою вину и пошли на сделку со следствием.