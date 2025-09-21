Осужденный за взятку чиновник отправился на СВО

Осужденный за получение взятки бывший начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александр Алеев отправился на спецоперацию (СВО). Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

«Приостановлено — участие ответчика в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения», — указано в материалах суда.

Алеев был арестован в марте 2023 года. В декабре прошлого года его приговорили к 10 годам лишения свободы за взяточничество.

Ранее экс-глава управления физкультуры и спорта Воронежа Максим Шляхта, заключивший контракт с Минобороны, вместо зоны СВО уехал на службу в Рязань.