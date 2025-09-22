МВД: мошенники на сайтах знакомств выдают себя за военных, врачей и журналистов

Мошенники на сайтах знакомств чаще всего выдают себя за военных, врачей и журналистов с целью создать «трогательную» легенду.

Об этом сообщили в МВД, отметив, что в общении мошенники быстро переходят к эмоциональному разговору и через пару дней уже могут даже признаться в любви или глубокой привязанности к потенциальной жертве.

«Собеседник чаще будет обладателем романтичной профессии. Военные, врачи, журналисты — всё это повод для трогательной истории», — передаёт РИА Новости.

Ранее в МВД предупредили, что в случае, когда собеседник на сайте знакомств живёт за рубежом и при этом ищет себе спутника в определённом регионе России, есть вероятность, что это мошенник.