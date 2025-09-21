На Камчатке за сутки зарегистрировали 42 афтершока магнитудой до 5,8

В Камчатском крае за сутки зафиксировали 42 афтершока. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС. В ведомстве отметили, что их магнитуда составляла от 3,5 до 5,8. Жители края ощутили четыре толчка. 18 сентября в 21:58 у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км. После этого МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и начало оповещать местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.