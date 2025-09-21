МЧС: пожар в многоэтажке в Дербенте локализован

В Дербенте из-за возгорания кровли в жилой многоэтажке эвакуировали 200 человек. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Дагестану. В ведомстве заявили, что возгорание локализовали.

© Газета.Ru

До этого очевидцы рассказали SHOT, что сначала в Дербенте вспыхнул Mercedes у дома, а с автомобиля огонь перекинулся на фасад здания. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось. Огнем были охвачены несколько этажей многоэтажки. На место происшествия прибыли экстренные службы. На прошлой неделе в Париже тоже произошел пожар в жилой многоэтажке с рестораном Wafu Bar.

Возгорание началось из-за детонации гранаты со слезоточивым газом, которую использовал полицейский. Wafu Bar расположен на первом этаже многоэтажного здания в районе Аль. Во время протестов у него произошли столкновения полиции и участников акции.

Правоохранители использовали гранаты со слезоточивым газом, после этого загорелась крыша веранды заведения, а оттуда огонь распространился по искусственным лианам на стену дома до кровли 7-этажного здания. После того как сгорела веранда ресторана, пламя перекинулось на внутренние помещения.