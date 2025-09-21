В США неизвестный ворвался на свадьбу и открыл стрельбу

Неизвестный ворвался на свадьбу и открыл стрельбу в загородном клубе в штате Нью-Хэмпшир.

В результате, по данным New York Post, один человек погиб, ещё несколько получили ранения.

Уточняется, что во время мероприятия стрелок ворвался в обеденный зал и открыл огонь по толпе. Один из гостей ударил его стулом по голове, после чего тот упал на колени, выронил пистолет и убежал через кухню, «крича что-то».

По данным местного полицейского управления, подозреваемый был арестован. Видеонаблюдение подтвердило, что он действовал в одиночку.

В настоящий момент ведётся расследование.

Ранее трое полицейских погибли при стрельбе в американской Пенсильвании.