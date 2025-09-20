В Москве завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения в школе

Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения школы в Москве
Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения ремонтируемой школы в Москве.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.
«Разбор завалов завершён», — цитирует агентство собеседника.
20 сентября на Знаменской улице в Москве произошло обрушение конструкций во время ремонта школы.
В результате ЧП погибли два человека. СК начал проверку.
Причиной обрушения могло стать нарушение технологии проведения строительных работ.