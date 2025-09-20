В Москве завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения в школе

Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения ремонтируемой школы в Москве.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

«Разбор завалов завершён», — цитирует агентство собеседника.

20 сентября на Знаменской улице в Москве произошло обрушение конструкций во время ремонта школы.

В результате ЧП погибли два человека. СК начал проверку.

Причиной обрушения могло стать нарушение технологии проведения строительных работ.