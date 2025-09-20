Пенсионерка купила часы за 27 млн рублей и отдала мошенникам

Пожилая москвичка отдала мошенникам брендовые часы за 27,7 млн рублей. Об этом пишет пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, в феврале 2025 года аферисты позвонили 84-летней горожанке от имени телефонной компании, предупредили о замене кода городского телефона. Пенсионерка ответила на все вопросы жуликов, в частности, назвала свои паспортные данные «оператору связи».

В течение шести месяцев аферисты запугивали женщину, убеждали ее в том, что от ее имени осуществляются переводы денежных средств.

В результате, им удалось уговорить женщину принять участие в «операции по поимке преступников». Кроме того, они убедили жертву в том, что сохранить деньги можно только приобретя дорогостоящие часы якобы в подарок дочери.

Москвичка под контролем мошенников оплатила покупку брендовых часов стоимостью более 27,7 млн рублей и передала пакет с покупкой и подарками от магазина курьеру, назвавшему ей кодовое слово, уточнили в прокуратуре.

После передачи часов мошенники перестали отвечать на звонки пенсионерки. Она осознала, что ее обманули и обратилась в полицию.