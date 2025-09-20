Ливни разрушили мост через реку в Дагестане

Ливни в Кайтагском районе Дагестана привели к разрушению моста через реку Уллучай, заявил глава района Запир Гасанов. В результате ЧП, добавил он, 18 населенных пунктов оказались отрезаны от районного центра — села Маджалис, пишет РИА Новости.

© Гасанов Запир Магомедович/Telegram

В субботу, 20 сентября, в Дагестанавтодоре рассказали, что из-за ливней в нескольких районах произошли обвалы скальных пород и сходы селевых потоков. Это привело к закрытию ряда автодорог в Агульском, Ахвахском, Гергебильском, Гунибском, Курахском, Лакском, Тляратинском, Чародинском районах.

«В Кайтагском районе объявлен режим повышенной готовности в связи с разрушением моста через реку Уллучай. Ливневые дожди, прошедшие 19-20 сентября, вызвали резкий подъем уровня воды и снос временного мостового перехода на автодороге Маджалис — Шиляги», — уточнил Гасанов.

По его словам, движение транспорта временно закрыто. Он уточнил, что работы по восстановлению временного моста начнут со спадом уровня воды в реке.

Ранее сообщалось, что непогода внезапно накрыла летние пастбища в селе Кеди Цумадинского района Дагестана. В связи с этим, чабаны и сотни овец оказались в снежном плену.