В Доминикане задержали россиянина из-за «фабрики троллей»

В Доминикане задержали 25-летнего россиянина, который, по данным правоохранителей, связан с «фабрикой троллей». Об этом сообщила Доминиканская прокуратура на своем сайте.

По информации прокуратуры, в Доминикане во время операции в резиденции Palmas del Sol задержали гражданина России Дмитрия Новикова. Правоохранители выяснили, что мужчина связан с проектом, известным как «Лахта», который занимается созданием и распространением цифрового контента, направленного на политические кампании и дезинформации в соцсетях.

Россиянин, как уточняется, стремился скрыть свое гражданство и происхождение контента, который он распространял — доказательства его преступлению нашли во время обыска. Финансирование проекта проходило через криптовалютные кошельки, в том числе через платформу Binance.

Ранее Великобритания обвинила Россию в том, что Москва использует «фабрику троллей» для написания комментариев в соцсетях с целью распространения дезинформации о событиях на Украине. Российская «фабрика троллей» использует мессенджер Telegram для вербовки и координации новых сторонников. В их обязанности входит мониторить страницы критиков Кремля, а затем активно спамить комментариями в поддержку действий России и президента Владимира Путина, заявляли в МИД страны.