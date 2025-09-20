СМИ выяснили, из какого оружия стрелял убийца Кирка

Студент Тайлер Джеймс Робинсон, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, выстрелил в жертву из винтовки Mauser 98, разработанной в XIX веке, пишут в статье для телеканала NBC News обозреватели Рич Шапиро и Эндрю Бланкштейн.

Авторы статьи уточнили, что оружие принадлежало деду подозреваемого и могло быть завезено в США еще до 1960 года. Родители подарили Mauser 98 сыну за несколько лет до инцидента.

Журналисты заметили, что у винтовки может отсутствовать серийный номер. Они добавили, что в связи с этим такое оружие сложнее отследить.

Оружие пользуется популярностью у охотников, но крайне редко используется для преступлений, при этом Mauser 98 «идеально подходит для снайперской стрельбы», пояснили обозреватели.

«С помощью приличного прицела человек, владеющий базовыми навыками обращения с огнестрельным оружием, может поразить цель на расстоянии от 150 до 200 ярдов, что примерно соответствует расстоянию выстрела, сделанного убийцей Кирка», — разъяснили Шапиро и Бланкштейн.

По их словам, при убийстве Джона Кеннеди в 1963-м году использовалась винтовка, со столь же богатой и грязной историей, как у Mauser 98 — Carcano 38-го поколения.

Кто такой Чарли Кирк и за что его убили?

Ранее Робинсон, обвиняемый в убийстве Чарли Кирка, сообщил, что решился на преступление потому, что консервативный активист распространял «слишком много ненависти».