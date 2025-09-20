Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на дороге в Татарстане

Необычный свадебный кортеж заметили жители Казани на улице города. Автомобили перемещались по встречной полосе. Кроме того из окон стреляли в воздух, сообщает Mash Iptash.

По словам очевидцев, в колоне насчитывалось порядка 30 машин. Многие из них следовали без номерных знаков.

Как сообщили свидетели, из открытых окон машин вылетали автоматные очереди. О грубом нарушении поведения на дороге горожане немедленно сообщили в полицию.

Правоохранители разыскивают участников громкой свадьбы.

