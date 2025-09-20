В Дагестане в снежном плену оказались сотни овец и чабаны

В горах Дагестана в снежном плену оказались сотни овец. Чабаны ждут, когда снегопад завершится и они смогут вернуть животных домой, пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, непогода внезапно накрыла летние пастбища в селе Кеди Цумадинского района.

Напомним, что 1 декабря 2020 года чабаны из села Кули попали под снег вместе со скотом во время прогона животных.

Министр сельского хозяйства Дагестана Абзагир Гусейнов организовал операцию по спасению пастухов и 2,5 тыс. голов скота.

18 апреля 2025 года два чабана и тысяча овец попали в снежный плен на пастбище в 15 км от села Кара-Кюре. На помощь им были отправлены спасатели Дагестанского поисково-спасательного отряда на высокопроходимой технике.