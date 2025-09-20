В ФСБ заявили о задержании в Москве пособника украинских мошенников
В ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы задержали в Москве пособника мошенников, действующего в интересах Украины.
По данным ведомства, данная группа мошенников, которой помогал задержанный, обманом и шантажом похитила у россиян около 10 млн рублей.
Ранее в агентстве писали, что украинских мошенников учат «вкладывать душу» в разговор с жертвой.
В мае в МВД России сообщали, что на Украине действуют более 200 мошеннических кол-центров.