Во время ремонта в школе №1080 на Знаменской улице в Москве произошло обрушение перекрытий, оно затронуло 4 этажа здания. Погибли двое рабочих. Видео опубликовало агентство РИА Новости в Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 20 сентября. На место происшествия оперативно прибыли машины спасателей, скорой и полиции.

В ходе спасательных работ из-под завалов после обрушения в нежилом здании в Москве, находящемся на реконструкции, извлечены тела двух рабочих, пояснили в пресс-службе МЧС.

Нарушение технологии строительства рассматривается в качестве причины обрушения в школе на востоке Москвы, пояснили в ведомстве.

Под завалами предположительно находятся от 1 до 6 человек.

В прокуратуре уточнили, что пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации. Начата доследственная проверка.