В Самарской области из-за атаки БПЛА погибли четыре человека

В Самарской области в результате ночной атаки украинских беспилотников погибли четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Ещё один человек пострадал.

По словам Федорищева, целями атак стали объекты топливно-энергетического комплекса региона. В настоящее время последствия ударов локализованы.

Утром 20 сентября вводились временные ограничения на работу аэропорта Самары.