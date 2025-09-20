В Самарской области из-за атаки БПЛА погибли четыре человека

В Самарской области в результате ночной атаки БПЛА погибли четыре человека
В Самарской области в результате ночной атаки украинских беспилотников погибли четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека», — написал он в соцсети «ВКонтакте».
Ещё один человек пострадал.
По словам Федорищева, целями атак стали объекты топливно-энергетического комплекса региона. В настоящее время последствия ударов локализованы.
Утром 20 сентября вводились временные ограничения на работу аэропорта Самары.