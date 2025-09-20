По данным телеканала NBC, американский консервативный деятель Чарли Кирк стал жертвой нападения, в котором, как предполагается, использовалась немецкая винтовка Mauser 98. Это оружие было разработано еще в последние годы девятнадцатого столетия.

10 сентября 2025 года американский политический активист Чарли Кирк был жестоко убит выстрелом в шею во время выступления перед учащимися Университета долины Юта.

Убийство активиста произошло около 12:23 по местному времени, на двадцатой минуте выступления. Подозреваемым в убийстве оказался 22-летний местный житель Тайлер Робинсон. Следствие считает, что он стрелял в активиста из-за его политических высказываний в отношении меньшинств.

Кто такой Чарли Кирк и за что его убили?

Кирка принято считать близким соратником президента США Дональда Трампа. Он также считался популярным в США консервативным блогером и политическим активистом.