Предположительно шесть рабочих находятся под завалами при обрушении здания школы в Москве

Шесть человек могут оставаться под завалами после обрушения бетонных перекрытий в московской школе. По данным РЕН ТВ, появилась информация о двух погибших рабочих.

Аварийное обрушение четырех пролетов произошло сегодня на улице Знаменской во время ремонта образовательного учреждения. Под завалами оказались рабочие. Трагедия произошла в школе №1080.

Поступила информация о двух погибших, одного человека удалось достать спасателям. По предварительным данным, в западне могут находиться еще до шести человек. Точное количество пострадавших уточняется.

