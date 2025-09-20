Появились новые подробности о пропавшей в Таиланде россиянке

Российская туристка Эрика Владыко, пропавшая в Таиланде, незадолго до исчезновения общалась с неизвестным мужчиной-европейцем, рассказали волонтеры. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

© Соцсети

У района, где пропала Эрика, плохая репутация — местные говорят, что в Сукхумвите процветает проституция и торгуют запрещенными товарами, отметили волонтеры.

По словам добровольцев, ранее в этом районе уже пропадали туристки. Россиянку, добавили они, могли чем-то накачать и увезти.

«Я знаю, что она куражная. Она находилась в реабилитационном центре и после она уехала в свои дебри таиландские и продолжила куражиться. Какие-то мужики у нее там постоянно, танцы», — заметил знакомый россиянки.

Ранее сообщалось, что Эрика подрабатывала в Бангкоке агентом по недвижимости и постоянно искала няню 4-летней дочке. В ночь на 13 сентября 34-летняя женщина оставила в номере спящую девочку, заказала такси на ресепшене и доехала до одного из баров. После этого женщина перестала выходить на связь.

Пропавшую в Бангкоке российскую туристку Владыко могли опоить и похитить

Полиция Бангкока официально объявила в розыск Эрику Владыко 18 сентября, через 6 дней после её исчезновения. Всё это время жительницу Владивостока подруга и родственники искали своими силами.

В настоящее время за ребенком Эрики присматривают бабушка с дедушкой. Они решили остаться в Бангкоке на время поисков.