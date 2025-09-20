Бетонная плита упала на работника стройки в столице. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

По предварительным данным, мужчина скончался. На место происшествия приехали сотрудники экстренных служб.

На данный момент спасатели проверяют, есть ли под завалами другие люди, уточнили в публикации.

По данным Telegram-канала «112», трагедия произошла на территории школы № 1080 по адресу Знаменская 12/4. В сообщении уточнили, что погибли двое, еще шестеро могут находиться под завалами. Обвалились четыре пролета при реконструкции здания.

В этот же день люлька со строителями упала в уфимском жилом комплексе «Черника». Причиной произошедшего стал разрыв троса. Сверху на рабочих упал столб, за который этот же трос и крепился.