Пенсионерка из Москвы купила мошенникам часы за 27 млн рублей

В Москве пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, купив и отдав злоумышленникам часы стоимостью более 27 млн рублей.

Пожилая москвичка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась брендовых часов стоимостью 27,7 млн рублей, передает столичная прокуратура в Telegram.

История началась в феврале 2025 года, когда 84-летней женщине позвонили якобы из телефонной компании и попросили назвать паспортные данные для замены городского кода.

Эксперт объяснила, как распознать звонок мошенников и не потерять деньги

После этого злоумышленники в течение более полугода звонили пенсионерке, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали, что от ее имени осуществляются незаконные переводы.

«Они заставили меня поверить, что идет спецоперация, и уговорили не разговаривать с родственниками», – рассказала потерпевшая.

Женщина записала номер одного из мошенников как номер внука и поддерживала с ним постоянную связь.

Аферисты убедили пенсионерку, что для сохранности денег необходимо купить дорогие часы якобы в подарок дочери. Под руководством мошенников она приобрела часы за 27,7 млн рублей и передала пакет с покупкой курьеру, который назвал нужное кодовое слово.

Долгое время женщина пыталась связаться с мошенниками, а осознав обман – обратилась в правоохранительные органы. Все обстоятельства дела изучает Зюзинская межрайонная прокуратура.

Ведомство напоминает гражданам не доверять незнакомцам и не выполнять их указания даже при представлении сотрудниками правоохранительных органов или банков. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве супружеская пара пенсионеров потеряла за две недели 27 млн рублей из-за телефонных мошенников. А пенсионер из Омска перевел 750 тыс. рублей мошеннику, который использовал фото актера Киану Ривза.