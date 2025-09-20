Дерзкое ограбление бизнесмена расследуют питерские оперативники

Разбойное нападение произошло 19 сентября в Приморском районе на Сестрорецкой улице. Двое неизвестных избили бизнесмена, распылили в него содержимое газового баллончика и ограбили.

Полиции стало известно, что до нападения потерпевший собирался вместе с бандитами отправиться на автомобиле каршеринга в Москву. Судя по всему, ранее мужчина не был с ними знаком. Бизнесмен направлялся в столицу, чтобы вернуть долг партнеру.

Когда трое пассажиров сели в машину, предприниматель подвергся нападению. В лицо ему распылили газ и стали избивать.

Коммерсанту далось выскочить из машины и сбежать. В салоне остались его личные вещи и сумма 150 тысяч долларов.

Потерпевший сразу обратился в полицию. В настоящий момент преступники объявлены в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

