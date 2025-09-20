Люлька со строителями упала в уфимском жилом комплексе «Черника». Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в Telegram-канале «БашДТП Новости».

По предварительным данным, причиной произошедшего стал разрыв троса. На кадрах видно, что сверху на рабочих упал столб, за который этот же трос и крепился.

Обошлось без погибших. Пострадавших госпитализировали медики.

В прошлом году строительная люлька с рабочими также упала с высоты на севере Москвы. В результате падения один рабочий погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.