Суд оштрафовал сотрудника аэропорта Внуково за 364 посещения бизнес-залов

Столичный суд оштрафовал сотрудника аэропорта Внуково на 655 тысяч рублей: мужчина за пять месяцев 364 раза посетил залы повышенной комфортности по банковской программе. Соответствующая информация следует из данных суда.

Ответчик подписал с банком договор на обслуживание пакета услуг, в который входил сервис «Доступ в залы повышенной комфортности». Для прохода ему необходимо было предъявить код доступа и посадочный талон.

Спустя время в банке зафиксировали, что мужчина за пять месяцев воспользовался услугой 364 раза: пять раз в Шереметьеве, по одному разу — в Домодедове и в аэропорту Сочи, все остальные посещения были во Внукове.

Выяснилось, что мужчина несколько раз передавал код своим знакомым. При этом во Внукове он пользовался услугой лично, так как работает там, передает РИА Новости.

