В турецкой Анталье второй день подряд бушует мощный лесной пожар. Российские туристы не пострадали, пишет РИА Новости.

Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу, 19 сентября. В ночь на субботу возгорание произошло между районами Кунду и Белек.

«По состоянию на 08.00 мск большинство очагов возгорания ликвидировано. Продолжается борьба с огнем в лесных массивах городов Аланья и Сиде», — пояснили в российском генконсульстве

В дипмиссии уточнили, что ночью были эвакуированы люди из нескольких отелей, в том числе российские граждане.

«По информации турецкой стороны, все они были размещены в близлежащих безопасных гостиницах. Пострадавших в результате пожара граждан России нет», — заметили дипломаты.

Журналисты уточнили, что самая опасная ситуация ночью была в элитном пятизвездочном Titanic Deluxe Golf Belek. Огонь охватил деревья на побережье, затем перекинулся на бары на территории отеля.

Туристы рассказали, что пожарной тревоги и нормально организованной эвакуации не было — сначала сотрудники просто попросили их покинуть номера и поиграть на гольф-поле, которое ещё не было охвачено огнём.

В отелях Антальи эвакуируют туристов

Вместе с тем, утром 20 сентября ситуация стабилизировалась, люди стали возвращаться в свои отели.

Постояльцы Selectum Luxury Resort, IC Hotels, Megasaray, Titanic Deluxe Golf Belek в настоящее время жалуются на дым, сильный запах гари, пепел на балконах.

«Основные очаги уже потушены, но лес всё ещё горит», — отметила журналистка Татьяна Акьёл.

По ее словам, огнём были повреждены технические постройки здания и ресторанного комплекса отеля Titanic.

В тушении огня задействованы 800 пожарных, 14 самолетов и 20 вертолетов. Сильный ветер затрудняет работу экстренных служб.