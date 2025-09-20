Сильные ливни затопили Махачкалу и Каспийск

Мощные ливни обрушились на Дагестан второй за неделю. Сильные подтопления наблюдаются в Махачкале и Каспийске. Затоплены улицы и первые этажи зданий.

Все силы брошены на устранение последствий непогоды. В первую очередь воду откачивают возле трансформаторных станций, чтобы не допустить энергетического коллапса.

Местные власти не исключают возможного нарушения герметичности сетей водоснабжения и рекомендуют жителям не пить из-под крана, сообщает "ТВ Центр".