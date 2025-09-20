Разгадана тайна нападений китов-убийц на суда по всему миру

На днях выходные появились удивительные кадры, на которых косатки нападают на два туристических судна в Португалии. Стая животных, известных также как «киты-убийцы», несколько раз протаранила и потопила яхту с туристами у побережья пляжа Фонте-да-Телья, в то время как второе судно, расположенное севернее Кашкайша, также подверглось нападению.

© Московский Комсомолец

К счастью, все девять человек, находившихся на борту двух судов, были спасены находившимися поблизости туристическими лодками до того, как официальные спасатели прибыли на место происшествия, пишет Daily Mail. Но этот случай присоединился к длинному списку инцидентов с косатками за последние несколько лет, когда суда становились мишенями в Бискайском заливе, на побережье Марокко, в Северном море и других местах.

Теперь ученые выяснили, почему косатки нападают на лодки, и оказалось, что мы, возможно, неправильно понимали этих высокоинтеллектуальных существ. На самом деле косатки просто играют, утверждает Daily Mail.

Рено де Стефанис, президент испанского общества охраны, информации и исследований китообразных (CIRCE), рассказал, что такое поведение является "игривым, а не агрессивным".

"То, что происходит с иберийскими косатками и лодками, не является нападением в смысле агрессии, хищничества или территориальной обороны, - сказал он Daily Mail. – Это взаимодействие больше похоже на игру, чем на нападение. Они не принимают лодки за добычу и не защищают территорию".

Несмотря на то, что их часто называют "китами-убийцами", на самом деле косатки являются самым крупным представителем семейства дельфинов и вовсе не являются китами, подчеркивает Daily Mail. Этих морских млекопитающих можно узнать по их характерным черно-белым телам, белым повязкам на глазах и белым брюшкам.

По словам эксперта, это "чрезвычайно умные и игривые животные", и в подобной ситуации их больше всего интересует днище лодки и движущиеся рули.

"То, что мы зафиксировали в Гибралтарском проливе, Кадисском заливе и Португалии, - это игровое поведение, характерное для небольшой подгруппы косаток, - поясняет доктор де Стефанис. – Они обращают особое внимание на руль парусных лодок, потому что он динамично реагирует на толчки – движется, вибрирует и оказывает сопротивление. Другими словами, это стимулирует их".

Доктор Клэр Андвик, эксперт по морским млекопитающим из Университета Осло, согласилась с тем, что эти косатки "ведут себя игриво". Она назвала недавнее происшествие в Португалии "очень неудачным", поскольку это первый случай, когда лодка действительно затонула после столкновения.

"Для них увлекательно и полезно играть с рулем лодки – это большой предмет, который опускается в воду и вращается, когда они ударяются о него, - сказал доктор Андвик в интервью Daily Mail. – Еще больше удовольствия для них доставляет то, что если человек тоже пытается управлять рулем, то они испытывают небольшое сопротивление, и это почти похоже на перетягивание каната. Конечно, с точки зрения людей, такое поведение вовсе не доставляет им удовольствия, и это не кажется им игрой, поскольку их постоянно бьют. А в некоторых случаях руль может быть полностью сломан, что приведет к тому, что лодка наберет воды и в конечном итоге затонет, что доставит удовольствие косаткам, а не людям”.

По словам доктора де Стефаниса, лучший совет для людей, наблюдающих за косатками, если они заметили их, - "не останавливайтесь". На самом деле это противоречит рекомендациям, данным в Португалии, где некоторые власти советуют лодкам останавливаться при появлении косаток. "С научной точки зрения, этот совет властей контрпродуктивен", - сказал эксперт Daily Mail.

"Косаток интересует кинетическая энергия – они взаимодействуют с движущимися объектами. Если лодка останавливается, рулевой становится “легкой добычей”, и взаимодействие может длиться гораздо дольше. Если судно продолжает двигаться, динамика делает его менее интересным, и косатки обычно теряют интерес гораздо раньше. Придерживайтесь курса и скорости (насколько это возможно безопасно), и взаимодействие, как правило, завершается быстрее”.

Доктор Андвик, тем временем, рекомендует морякам и круизерам опустить паруса, "включить мотор и как можно быстрее двигаться к берегу", чтобы избежать повреждения лодки. Она также советует оставаться на мелководье, где косаток меньше всего можно встретить, и стараться не поворачивать руль назад (подход "не вмешивайся" в их игру).

Косатки являются главными хищниками океана и, как известно, охотятся на самые разнообразные виды, включая детенышей горбатых и серых китов, напоминает Daily Mail. Охотясь на более крупную добычу, косатки по очереди набрасываются на свою жертву со скоростью 35 миль в час, а также кусают ее за плоть и блокируют выходное отверстие, пока та в конце концов не захлебнется. Косатки охотятся даже на больших белых акул и голубых китов, самых крупных животных, которые, как известно, когда-либо существовали.

Но если люди упали в воду, маловероятно, что они станут следующей добычей косаток, отмечает Daily Mail.