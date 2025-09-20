WP: Мужчина с пистолетом и ножом задержан на месте планируемой панихиды по Кирку

На стадионе State Farm в американском штате Аризона, где в воскресенье запланирована панихида по погибшему в результате покушения политическому активисту Чарли Кирку, полиция задержала вооруженного мужчину, сообщает Washington Post со ссылкой на Секретную службу США.

Задержанный заявил, что "связан с правоохранительными органами", однако его личность установить пока не удается. Газета, ссылаясь на спецслужбы, утверждает, что мужчина не работает в правоохранительных органах.

Вооружение задержанного состояло из пистолета и ножа. Мужчина также показывал "просроченное удостоверение".

Напомним, что Чарли Кирк был застрелен десять дней назад во время выступления на мероприятии в Университете долины Юта.

По данным СМИ, активист выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ".