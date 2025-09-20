В отелях Антальи эвакуируют туристов

Власти проводят эвакуацию людей из отелей курортного города Белек, расположенного в популярной у российских туристов турецкой провинции Анталья, из-за возникшего рядом природного пожара. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице портала Antalya Hakkinda в Х.

"В Белеке разгорелся пожар! Из отелей проводится эвакуация", - указывается в тексте.

Ранее Ассоциация туроператоров России уточнила, что сограждан среди жертв и пострадавших в результате возгорания в Белеке нет. Отмечалось, что пожар, начавшийся за рекой, из-за сильного ветра перекинулся на территорию одного из пятизвездочных отелей.