Сход вагонов в Приамурье сняли на видео

В сети появилось видео с места железнодорожной аварии в Приамурье. Ролик опубликован в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На кадрах видно, как люди идут мимо искореженного бульдозера.

В Приамурье в результате схода поезда с рельсов погибли два человека

О ЧП сообщалось ранее 20 сентября. Два вагона и укладочный кран ремонтно-восстановительного поезда сошли с рельсов при проведении работ по замене рельсошпальной решетки. Пострадало 14 человек, двоим из них выжить не удалось.