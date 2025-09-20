В Приамурье в результате схода поезда с рельсов погибли два человека

В Амурской области устанавливают обстоятельства происшествия на железной дороге с погибшими, передает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

ЧП произошло в пятницу, 19 сентября, на первом пути 138 километра перегона "Беленькая - Путевой Пост 139 км" в Тындинском районе. По предварительным данным, подвижной состав укладочного поезда сошел с рельсов и выехал на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой, где столкнулся с бульдозером.

В момент аварии на платформе укладочного поезда находилось десять работников, еще двое были на укладочном кране. В результате случившегося один человек погиб на месте, второго доставили в медучреждение, где он скончался от полученных травм. Пострадали и остальные сотрудники.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следственные действия продолжаются.