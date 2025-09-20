Режим ЧС ввели в Тындинском округе Амурской области после ЧП на железной дороге

После схода вагонов в Тындинском районе Амурской области был объявлен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

© Газета.Ru

«В Тындинском МО введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при проведении ремонтных работ. Два работника получили травмы, несовместимые с жизнью.

В Приамурье в результате схода поезда с рельсов погибли два человека

Накануне на железнодорожном перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошли три пустых вагона. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и следователи, которым предстоит проверить версию о диверсии. После инцидента движение электричек на участке Сиверская — Луга было временно остановлено.

Ранее трамвай сошел с рельсов из-за водителя-видеоблогера в Челябинске.