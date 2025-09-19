На потерпевшем крушение судне Right Whale находились россияне

На борту судна Right Whale, которое ранее столкнулось с траулером Tafra 3, находились российские граждане. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на посольство России в Мавритании.

Как рассказали в посольстве, в результате происшествия члены экипажа из России не пострадали. В данный момент соответствующие органы Мавритании устанавливают причины столкновения.

Профсоюз моряков: столкновение судов близ Мавритании произошло 12 сентября

Ранее у берегов Нуадибу в Мавритании произошло столкновение судна Right Whale и траулера Tafra 3. В результате в судне образовалась пробоина и началось затопление. Согласно имеющейся информации, из 26 человек на борту судна выжил только 21 моряк, включая как минимум одного гражданина России.