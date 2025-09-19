Пассажирское судно столкнулось с сухогрузом в Босфоре

Пассажирский паром столкнулся с сухогрузом в Босфорском проливе. Об этом сообщает CNN Turk.

Согласно имеющимся данным, в результате пострадали как минимум два пассажира парома. При этом, никто из пассажиров не попал в воду.

«Пассажирское судно Kamil Sayın, следовавшее из Бешикташа в Ускюдар, столкнулось с сухогрузом Artvin под флагом Панамы в проливе Босфор. Никто не упал за борт, но восемь человек на борту получили травмы», — сообщает издание.

Отмечается, что паром был пришвартован у причала Пашалиманы. Два пассажира были отправлены в больницу. Сухогруз отбуксировали с помощью береговой охраны — информация о его повреждениях уточняется.

