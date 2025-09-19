Полиция Таиланда начала поиски пропавшей россиянки

Полиция Таиланда начала расследование дела об исчезновении в Бангкоке российской туристки Эрики Владыко.

Об этом ТАСС сообщил представитель королевской полиции.

«Мы серьезно относимся к сообщениям об исчезновении россиянки в Таиланде. Нашу страну с каждым годом посещает все большее число российских туристов. Подобные сообщения могут повлиять на состояние туристической отрасли Таиланда», — сказал представитель полиции.

В полиции добавили, что в настоящее время правоохранительные органы устанавливают местонахождение ребенка, с которым была Владыко. Также ведутся поиски самой пропавшей россиянки.

В Таиланде при загадочных обстоятельствах пропала россиянка Эрика Владыко. По информации Mash, туристку могли опоить и похитить, поскольку последний раз ее видели в криминальном районе тайской столицы. На этот инцидент уже отреагировало российское посольство, а русскоязычные волонтеры организовали поиски Эрики. Четырехлетнюю дочь, которую россиянка оставила в отеле перед своим исчезновением, уже забрала бабушка. Подробности — в материале «Газеты.Ru».