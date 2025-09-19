В Подмосковье произошла драка с участием родителей и школьников

В подмосковном Боброво произошла драка с участием родителей и школьников
В посёлке Боброво, расположенном в Московской области, разгорелась масштабная потасовка с участием родителей и учеников местной школы.
Согласно сообщениям в социальных сетях, отправной точкой конфликта стала ссора между матерями школьниц, которая впоследствии вовлекла и самих подростков.
На видеозаписи, опубликованной в интернете, видно, как две женщины вступили в рукопашную схватку, в то время как школьники неподалеку выясняли отношения с помощью кулаков.
Для урегулирования ситуации и прекращения насилия на место происшествия прибыл отряд сотрудников Росгвардии.