В Подмосковье произошла драка с участием родителей и школьников

В посёлке Боброво, расположенном в Московской области, разгорелась масштабная потасовка с участием родителей и учеников местной школы.

Согласно сообщениям в социальных сетях, отправной точкой конфликта стала ссора между матерями школьниц, которая впоследствии вовлекла и самих подростков.

На видеозаписи, опубликованной в интернете, видно, как две женщины вступили в рукопашную схватку, в то время как школьники неподалеку выясняли отношения с помощью кулаков.

Для урегулирования ситуации и прекращения насилия на место происшествия прибыл отряд сотрудников Росгвардии.