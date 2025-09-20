Россиянину дали 17 лет за госизмену и подготовку теракта

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Запорожской области по делу о госизмене и подготовке теракта. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Южному военному округу, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным службы, житель города Васильевка Виталий Козаченко, получивший гражданство РФ, вместе с подельниками готовил по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины покушение на сотрудника полиции. Преступление они планировали совершить с помощью самодельного взрывного устройства.

Силовики задержали Козаченко у тайника, в котором хранилась бомба. Как пишет издание, позже фигурант рассказал, что также собирал для украинской стороны информацию о местах дислокации российских военных и техники. В отношении Козаченко возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Уточняется, что первые четыре года срока мужчина проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.