Россиянка пронзила вилами бывшего сожителя во время ссоры

В Астраханской области 32-летняя местная жительница предстанет перед судом за нападение на бывшего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Инцидент произошел в Харабалинском районе. Как установили сотрудники МВД, что к 30-летнему потерпевшему в гости пришла его бывшая сожительница. Бывшие партнеры вместе употребляли спиртное, а затем поссорились. В итоге женщина, не справившись с эмоциями, схватила вилы и ударила ими экс-сожителя в живот. Осознав, что она натворила, женщина сразу вызвала скорую.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия» УК РФ.

«Расследование уголовного дела продолжается. За совершенное противоправное деяние фигурантке может грозить лишение свободы на срок до 10 лет», — рассказали в ведомстве.