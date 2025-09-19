Выяснилось содержание записки покончившего с собой коммерсанта
Труп бизнесмена с признаками самоубийства был обнаружен в пятницу днем на проселочной дороге неподалеку от поселка Кокошкино. Также с места происшествия изъята предсмертная записка.
Как стало известно «МК», погибший Александр Тюнин руководил компанией «Химпроминжиниринг». Фирма занималась разработкой инновационных проектов в области химволокна и углеродных композитов. Сегодня Тюнина нашли мертвым возле его автомобиля.
В салоне машины нашли записку, в которой Тюнин пояснял, что устал пятый год бороться с депрессией.
«Становится все хуже», - добавил коммерсант, подчеркнув, что сделал это сам.