Выяснилось содержание записки покончившего с собой коммерсанта

Труп бизнесмена с признаками самоубийства был обнаружен в пятницу днем на проселочной дороге неподалеку от поселка Кокошкино. Также с места происшествия изъята предсмертная записка.

Как стало известно «МК», погибший Александр Тюнин руководил компанией «Химпроминжиниринг». Фирма занималась разработкой инновационных проектов в области химволокна и углеродных композитов. Сегодня Тюнина нашли мертвым возле его автомобиля.

В салоне машины нашли записку, в которой Тюнин пояснял, что устал пятый год бороться с депрессией.