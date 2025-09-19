Тело гендиректора дочки «Росатома» нашли в московском поселке

В московском поселке обнаружено тело гендиректора Акционерного общества «НПК „Химпроминжиниринг“, бренд UMATEX Group (входит в Госкорпорацию Росатом) Александра Тюнина. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Тело гендиректора АО „НПК „Химпроминжиниринг“ Александра Тюнина нашли у его автомобиля в московском поселке Кокошкино“, — сказано в сообщении. Его публикует Baza.

Причина смерти неизвестна. Сообщается, что рядом с мужчиной было найдено оружие и записка. Сейчас на месте работает полиция.

В период с 2001 по 2013 год Тюнин занимал руководящие должности в различных телекоммуникационных компаниях, включая международные организации. В 2013 году он был назначен исполнительным директором крупного холдинга, осуществляющего деятельность в сфере производства композиционных материалов. В апреле 2016 года Тюнин был избран на должность гендиректора АО «Научно-производственный комплекс „Химпроминжиниринг“», специализирующегося на разработке и внедрении инновационных решений в области производства химических волокон и углеродных композитов.