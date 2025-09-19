СМИ: тело гендиректора «Химпроминжиниринга» Тюнина нашли в Новой Москве

В поселке Кокошкино, расположенном в Новой Москве, обнаружили труп гендиректора компании «Химпроминжиринг» Александра Тюнина. По неподтвержденным данным, он покончил жизнь самоубийством. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в Telegram-канале Baza.

— Тело гендиректора АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина нашли у его автомобиля в московском поселке Кокошкино. По предварительным данным, это был суицид — рядом с мужчиной нашли винтовку и записку, — говорится в публикации.

На протяжении 12 лет Тюнин возглавлял ряд телекоммуникационных компаний, в том числе работал в международных организациях. Он занял пост гендиректора «Химпроминжиниринга» в 2015 году. Компания специализируется на развитии инновационных проектов в области производства химических волокон и углеродных композиционных материалов.

Ранее судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, предположительно, наложил на себя руки. Последний раз 37-летнего Николая Курца видели на мосту через реку Ангару в Иркутске. Коллеги юриста отмечают, что возможной причиной такого шага могли стать личные обстоятельства, не связанные с профессиональной деятельностью.