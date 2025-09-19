Отец зарезанного на Burning Man россиянина назвал причину убийства его сына

Россиянина Вадима Круглова могли убить на фестивале Burning Man в США, так как он стал нежелательным свидетелем. Такую версию в беседе с RT высказал отец Круглова Игорь.

© Соцсети

Как полагает мужчина, его сын оказался "не в то время и не в том месте".

"Я считаю, что он стал свидетелем чего-то нехорошего и от него таким способом избавились", - заявил Игорь Круглов.

Тело россиянина в луже крови нашли в одной из палаток во время фестиваля. Позже власти Невады установили личность убитого - им оказался 37-летний уроженец Омска Вадим Круглов, уже несколько лет живший в Штатах.

В США нашли улику в деле о загадочной расправе над россиянином

Убийц россиянина до сих пор не нашли. Работа по установлению личности подозреваемого продолжаются. В полиции сообщили, что за время расследования они уже получили сотни наводок.

Также полицейские обнаружили нож, которым зарезали Круглова.

Тело самого россиянина уже кремировали. Сейчас близкие занимаются оформлением документов для перевозки праха на родину.