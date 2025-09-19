Разъяренная иностранка напала на мальчика на детской площадке в российском регионе

В Подмосковье произошел вопиющий случай избиения женщиной семилетнего мальчика. Об этом сообщает портал MSK.1.ru.

© Московский Комсомолец

В поселке Боброво Ленинского городского округа гражданка иностранного государства набросилась на ребенка, который поссорился с ее сыном во время игры на детской площадке.

По словам матери пострадавшего школьника, после конфликта между детьми женщина вместо спокойного разговора подбежала сзади к мальчику и резко дернула его за капюшон. От сильного рывка ребенка повис на шнуре куртки, ударившись поясницей о перекладину игрового комплекса. Затем она попыталась стянуть с него одежду, фактически пытаясь задушить.

Ребенку чудом удалось вырваться и убежать домой. Прибывшие медики зафиксировали у него травму гортани, многочисленные ссадины и кровоподтеки на шее, а также признаки удушья. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция проводит проверку по данному факту, проверяя все обстоятельства произошедшего.