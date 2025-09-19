Появилась неожиданная версия исчезновения российской туристки в Таиланде

Туристку из России, которая пропала в Таиланде, последний раз ее видели в криминальном районе с множеством арабских баров и ночных клубов. Эрика — уже третья россиянка, которая исчезла из этой локации. Об этом пишет Mash.

По одной из версий, 34-летнюю женщину могли опоить и похитить. Телеграм-канал отмечает, что в арабском квартале Бангкока процветают преступность, торговля наркотиками и проституция.

Запрещенные вещества и секс-услуги совершенно открыто продаются на улице. Девушки, в основном туристки, здесь пропадают постоянно.

Знакомые рассказали, что пропавшая россиянка работает риэлтором, однако она часто посещала тусовки — поэтому постоянно искала нянь для четырехлетней дочки.

Девочка все еще находится в местном детдоме, ее должна забрать бабушка. Саму Эрику продолжает искать полиция.

Ранее сообщалось, что Эрика Владыко, переехавшая из Самуи в Бангкок, в ночь на 13 сентября оставила свою четырехлетнюю дочь в отеле и поехала на такси в ночной клуб. После этого ее никто не видел.