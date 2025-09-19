Пытавшийся изнасиловать россиянку мигрант объяснил свой поступок

В Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в жестоком нападении на женщину. Им оказался 37-летний уроженец Средней Азии. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вблизи Сертолово, сообщает телеграм-канал 47.news.

Злоумышленник дал признательные показания, заявив на плохом русском языке, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев женщину, он пытался с ней познакомиться, а после отказа нанес ей несколько ударов по лицу и попытался совершить насильственные действия.

Жертва оказала активное сопротивление, что привлекло внимание соседки. Благодаря этому нападавшему пришлось скрыться с места преступления.

Подозреваемый был задержан в Самаре, куда уехал, опасаясь уголовного преследования. Его доставили в Санкт-Петербург для проведения следственных действий. У пострадавшей была госпитализирована с диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Возбуждено уголовное дело.