«Многие ночуют в машинах»: что происходит на Камчатке после землетрясения

После землетрясения многие жители Камчатки испугались идти домой и решили ночевать в машинах. Об этом «Аргументами и фактам» рассказала жительница региона.

Вечером 18 сентября у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение. Сообщалось, что его магнитуда составила 7,2, а очаг землетрясения находился в ста километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине примерно в десять километров.

На Камчатке и в США объявили угрозу цунами, позже она была снята. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Собеседница «Аргументов и фактов» рассказала, что живет на четвертом этаже. Сильные толчки, по ее словам, ощущались примерно минуту и без перерыва.

«Стены ходуном, гул стоял. Стоишь и не знаешь, чего ждать, и самое плохое, что ничего нельзя сделать», - рассказала женщина.

Она добавила, что многие ее знакомые побоялись идти домой и решили ночевать в машинах. По словам 42-летней женщины, она родилась на Камчатке, живет в регионе всю жизнь и не помнит подобных землетрясений.

«Трясти продолжает, только понемногу <…>: то из стороны в сторону, то дрожь снизу вверх», - заключила женщина.

Тридцатого июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. После него была объявлена угроза цунами. В МЧС сообщали, что землетрясение не привело к значительным разрушениям. Повреждения фасада получил детский сад, находящийся на ремонте.

В Минздраве Камчатки сообщили, что несколько человек обратились за медицинской помощью. Некоторые из них получали травмы, выбегая из зданий.